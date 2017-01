RTS Deux 20:35 bis 22:05 Sonstiges Fortune et infortunes des Bettencourt Stereo Untertitel Merken Entre ombre et lumière, ce film retrace l'histoire de la famille Bettencourt, plus grande fortune de France. A l'origine, un père peu argenté mais avec le génie des affaires fonde la maison L'Oréal. Puis sa fille Liliane, orpheline de mère, reprend le flambeau et la saga familiale se poursuit, de succès en scandales. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Jacques Dubuisson