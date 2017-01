RTS Deux 22:00 bis 23:45 Sonstiges The Deep Blue Sea AUS, GB 2011 Merken Hester Collyer, épouse de Sir William Collyer, haut magistrat britannique, mène une vie privilégiée dans le Londres des années 1950. A la grande surprise de son entourage, elle quitte son mari pour Freddie Page, ancien pilote de la Royal Air Force, dont elle s'est éperdument éprise. Sir William refusant de divorcer, Hester doit choisir entre le confort de son mariage et la passion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ann Mitchell (Mrs. Elton) Jolyon Coy (Philip Welch) Karl Johnson (Mr. Miller) Rachel Weisz (Hester Collyer) Simon Russell Beale (Sir William Collyer) Tom Hiddleston (Freddie Page) Harry Hadden-Paton (Jackie Jackson) Originaltitel: The Deep Blue Sea Regie: Terence Davies Drehbuch: Terence Rattigan, Terence Davies Musik: Samuel Barber Altersempfehlung: ab 12