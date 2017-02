RTL 9 18:40 bis 19:05 Sonstiges Top models 7169 USA 2015 Merken Zende fulmine lorsqu'il découvre que Thomas a embrassé Nicole. Afin de désamorcer une crise, Nicole révèle au jeune homme les vraies raisons pour lesquelles Thomas l'as embrassée et à qui elle pensait vraiment pendant ce baiser. Caroline est surprise d'apprendre que Brooke sait quelque-chose qu'elle ignore au sujet de Ridge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Reign Edwards (Nicole Avant) Mark D. Espinoza (Dr. Wolin) Rome Flynn (Zende Forrester Dominguez) Pierson Fode (Thomas Forrester) Linsey Godfrey (Caroline Spencer Forrester) Thorsten Kaye (Ridge Forrester) Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) Originaltitel: The Bold and the Beautiful Regie: Michael Stich Drehbuch: John F. Smith, Bradley Bell, Michael Minnis