hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Klaus Sander, "Zuhörer" Merken Klaus Sander ist ein Zuhörer. Er war noch Student, als er Aufnahmen von Vorträgen des Philosophen und Medienwissenschaftlers Vilem Flusser in die Hände bekam und diese veröffentlichte. Dass daraus einmal ein exklusiver Hörbuch-Verlag werden würde, war ihm damals noch nicht klar. Jetzt erinnert nur noch der Name "Supposé" an Vilem Flusser, der mit diesem Wort, "angenommen dass", all seine Vorträge begann. Inhaltlich aber ist der Verlag all denen zugetan, die erzählen und ohne schriftliches Manuskript Geschichten zu Gehör bringen, seien es nun Schriftsteller wie Peter Kurzeck oder Dieter Wellershoff oder aber Wissenschaftler wie Joseph Weizenbaum, Friedrich Kittler oder Wolf Singer. "Supposé" ist ein Verlag für Zuhörer. Wie man damit überleben kann, das erzählt Klaus Sander im hr2-Doppelkopf mit Ulrich Sonnenschein als Gastgeber. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ulrich Sonnenschein

