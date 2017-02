SWR 2 23:03 bis 00:00 Sonstiges "Boy Meets Girl" Hörstück aus Samples von Henrik von Holtum Nur Hits, kein Gedudel Merken Die Greatest Hits der Top-40-Lovesongs, zusammengebaut zu einer großen Erzählung! Keine Kommentare, keine Fremdtexte, das Original-Material spricht mit und für sich. Alles wird komponiert aus Phrasen und Punchlines der wunderbaren Welt des Drei-Minuten-Lovesongs, ganz nach oben und wieder ganz hinunter. In einer Stunde die komplette Welle erleben: "Einsamkeit", "Das große Niemals-Wieder", "Sehen & Wollen", "Ekstase", "Sex", "Zusammenfinden", "Auseinander gehen". Diese große Collage ist stets musikalisch. Sie wird getragen von einem durchgehenden Puls aus Loops. Sie wird in Spannung gehalten durch irritierende Verfremdung und erfreuliches Wiedererkennen. Scheinbar Bekanntes wirkt durch neu gestiftete Zusammenhänge wieder so wie beim ersten Hören. "Boy meets Girl (Nur Hits, kein Gedudel)" ist ein Spiel aus Aneignung und Übertreibung - bis schließlich alle Klischees abstrakt werden. In Google-Kalender eintragen Regie: Henrik von Holtum Musik: Henrik von Holtum