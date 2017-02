Bayern 2 00:12 bis 02:00 Sonstiges Concerto bavarese Fränkische Komponisten Merken <bk>Claus Kühnl: "Zeitfülle" (Niklas Liepe, Violine; Peijun Xu, Viola; Gabriel Schwabe, Violoncello; Julia Okruashvili, Klavier)<ek><bk>Heinrich J. Hartl: "Böhmen liegt am Meer" op. 78 (Anja Ulrich, Sopran; Streichquintett der Nürnberger Philharmoniker)<ek><bk>Armin Fuchs: "... vielleicht - vielleicht auch nicht ... "(András Hamary, Markus Bellheim, Armin Fuchs, Klavier)<ek><bk>Gerald Eckert: "Void" (Johannes Fischer, Domenico Melchiorre, Percussion)<ek><bk>Volker Blumenthaler: "et homo factus est - hommage à Josquin Desprez" (Ensemble Phorminx)<ek><bk>Helmut Bieler: "Herbstmusik" (Mathias Hartmann, Violoncello; Helmut Bieler, Klavier)<ek><bk>Tobias K. Giesen: "...vom Strahlenwind..." (Ensemble Maderna)<ek>. In Google-Kalender eintragen