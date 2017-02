Bayern 2 20:03 bis 21:00 Magazin Nachtstudio Geschichte maßgeschneidert. Wie Russland Vergangenheit schreibt Merken Russland ist das Land, in dem selbst die Erinnerung riesig ist. Die "Mutter Heimat"-Statue in Wolgograd, dem ehemaligen Stalingrad, ist 85 Meter hoch und wiegt knapp 8000 Tonnen. Der 2. Weltkrieg, das sind in Russland bis heute Paraden, Heldenstädte und der Generalissimus. Aber gerade Stalin hat auch Krieg gegen das eigene Volk geführt. Doch das Erinnern an das Straflagersystem - in den Gulags waren insgesamt ca. 10 Prozent der Bevölkerung interniert - verharrt bei den Opfern, von Tätern ist kaum je die Rede, von Prozessen, die die Ereignisse aufarbeiteten, ganz zu schweigen. Der Zusammenhang zwischen Terror, Kälte, Tod und Täter ist im patriotisch hochgerüsteten Russland eine prekäre Angelegenheit - natürlich auch, weil der berüchtigte Geheimdienst NKWD zwar seinen Namen gewechselt hat, aber weiterhin tätig ist und nie zur Verantwortung gezogen wurde. Es überwiegt die große Erzählung der "Tragödie", die wie eine Naturerscheinung über die Menschen gekommen ist. Heroismus statt Analyse. Russland und Deutschland haben beide eine totalitäre Vergangenheit, haben beide Anteil an den bloodlands. Was wäre, wenn es in Deutschland seit dem Nationalsozialismus eine Kontinuität der Eliten gäbe wie in Russland seit dem Stalinismus? Was, wenn wir die Gewaltverhältnisse verschleierten? Wenn Dachau etwa eine Gedenkstätte wäre, die an das Leben der Aufseher erinnert und an die für das Kriegsgeschehen wichtige Produktion von Flugzeugmotoren? Was wäre, wenn wir die Geschichte zu einem Heldenlied herausputzen wollten? In Russland gibt es solche Gedenkstätten. Nietzsche hatte einst gefordert, die Historiographie habe den Heroismus zu fördern. Kann er diesen Karneval damit gemeint haben, in dem falsch und richtig ununterscheidbar geworden sind? In Google-Kalender eintragen