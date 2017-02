ATV 2 22:20 bis 23:24 Dokusoap Saturday Night Fever - Faschingsprinz, Oida! A 2013 Stereo Merken Nachdem ihr facebook-Date Thomas die beiden Über-Blondies Melanie und Sabrina einfach sitzen gelassen hat, versucht "Sherlock" Sabrina ihn im Internet nachzuschnüffeln. Doch die Internetdetektivin ist auf ganzer Linie erfolglos und so hoffen die beiden nun den Abspenstigen am Halloweenball mit ihren hervorstechenden Eigenschaften anzulocken. Doch kaum angekommen, merken sie recht schnell, dass sie ihr facebook-Date nicht brauchen. Die Superblondinen können sich der potenziellen Bewerber kaum erwehren. Die vier Freunde Flo, Dominik, Sascha und Roman wollen Halloween nützen um mit Schminke und Kostümen endlich besser bei den Frauen anzukommen. Mit genügend angetrunkenem Mut bewaffnet, machen sich die vier auf den Weg nach Wiener Neustadt. Im Massenmörderkostüm hat Flo schnell ein passendes Opfer entdeckt. Von seinen Freunden angefeuert spielt er seine gefährlichste Waffe, nämlich seinen Charme, aus und spricht das Mädchen an. Ob mit Erfolg das sieht man in der Sendung. Auch Stefan und seine Freunde Markus und Sabrina möchten Halloween feiern, allerdings muss der Discotempel dazu erst einmal fertig werden. Gemeinsam helfen sie Manfred, ihrem Freund und Neueigentümer des Clubs, den Laden für die Kreaturen der Unterwelt auf Vordermann zu bringen. Als Sabrina eine eineinhalb Meter große Deko-Plastikflasche ausblasen muss, kann sie sich zottiger Herrenwitze sicher sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Saturday Night Fever - Faschingsprinz, Oida!