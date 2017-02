ATV 2 14:55 bis 15:50 Serien Las Vegas Eine Frage des Instinktes USA 2007 Stereo Merken Die ehemalige Casino-Angestellte Nicole besucht das Montecito. Besonders Ed hatte die junge Dame damals ins Herz geschlossen. Da er ein schlechtes Gefühl wegen ihres Ehemanns Ollie hat, lässt er diesen von Danny und Mike überwachen. Schon in der ersten Nacht ertappen die zwei ihn dabei, wie er Nicole betrügt. Ed nimmt sich Ollie zur Brust, doch dieser beteuert von der anderen Frau überrumpelt worden zu sein. Delinda erfährt von Danny und Nicoles romantischer Vergangenheit. Mary und Sam streiten sich darüber, welcher ihrer Gäste ein Exklusivkonzert der Band "OK Go" in Anspruch nehmen darf?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Ed Deline) Nikki Cox (Mary Connel) Vanessa Marcil (Samantha Marquez) James Lesure (Mike Cannon) Josh Duhamel (Danny McCoy) Molly Sims (Delinda Deline) Judd Nelson (Ollie) Originaltitel: Las Vegas Regie: Allison Liddi-Brown Drehbuch: Gary Scott Thompson, Gardner Stern Kamera: John Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12