ATV 22:05 bis 23:00 Krimiserie Rizzoli & Isles Tanz mit dem Teufel USA 2013 Stereo Mauras Vater Paddy Doyle steht wegen mehrfachen Mordes vor Gericht. Doch am 1. Prozesstag stirbt der Hauptbelastungszeuge bei einem Autounfall. Da Doyle nicht bewiesen werden kann, dass er den Zeugen töten ließ, kommt er gegen Kaution frei. Auf der Suche nach neuen Beweisen finden Jane und Maura heraus, dass Doyle vor 20 Jahren auch die Familie von Lt. Cavanaugh getötet hat, um seine Stellung als Drogenboss zu stärken. Zudem hat Mauras Mutter Hope damals Doyle verbunden, der bei dem Mord Brandwunden davontrug. Maura verlangt deshalb von Hope, vor Gericht gegen Doyle auszusagen. Aber der verzweifelte Cavanaugh will Doyle töten, um seine Familie zu rächen?. Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Tina Huang (Susie Chang) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Bruce Mc Gill (Det. Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Sharon Lawrence (Dr. Hope Martin) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Jamie Babbit Drehbuch: Janet Tamaro Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12