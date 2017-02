ATV 18:20 bis 18:50 Comedyserie Mike & Molly Thanksgiving fällt aus USA 2012 Stereo Merken Thanksgiving naht und ausgerechnet jetzt liegt Mike krank im Bett. Es ist sogar so schlimm, dass Mike keinen Appetit hat. Während Mike traurig ist, freut sich Molly still und heimlich, denn so muss sie dieses Jahr kein Thanksgiving-Essen zubereiten denkt sie zumindest. Vince bringt nämlich alles durcheinander, als er ankündigt, dass sein Bruder Frankie zu Besuch kommt. Klar, dass Vince ihm großspurig ein opulentes Festessen versprochen hat. Derweil verbringen Carl und Samuel den Tag bei einem Single-Treff der Kirchengemeinde. Der Abend hat für die beiden noch ein paar Überraschungen parat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Phyllis Applegate (Opal) Price Carson (Friedensrichter) Cleo King (Grandma) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Katy Mixon (Victoria Flynn) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Phill Lewis Drehbuch: Alan J. Higgins Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman