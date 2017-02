ATV 15:30 bis 16:00 Comedyserie Mike & Molly Molly mistet aus USA 2012 Stereo Merken Carl leidet nach der Trennung von Christina immer noch unter Liebeskummer. Um ihn auf andere Gedanken zu bringen, nehmen ihn Mike, Samuel, Vince und Harry mit auf ihren Angelausflug. Als Carl jedoch nur schlechte Laune hat, bereuen die Männer ihren Freundschaftsdienst. In der Zwischenzeit will Molly das Wochenende nutzen, um den Keller auszumisten. Da sich über die Jahre einiges angesammelt hat, veranstaltet sie einen Gartenflohmarkt. Als Peggy, die eine knallharte Verhandlerin ist, vorbeikommt, gerät Molly schnell in Erklärungsnot?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Rondi Reed (Peggy) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Phill Lewis Drehbuch: Mark Gross, Mark A. Roberts Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman