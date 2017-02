ATV 14:05 bis 14:35 Comedyserie Suburgatory Die Sex-Show USA 2012 Stereo Merken George und Dallas wollen in ihrer Beziehung den nächsten Schritt wagen und auch im Bett die Funken sprühen lassen. Doch wer Dallas kennt, weiß, dass für sie dieser Akt bis ins kleinste Detail geplant und inszeniert werden muss. Der Sex ist dann ein kurzes Vergnügen und der Abend droht in einem Desaster zu enden. Währenddessen lässt Dalia ihre besten Freundinnen kurzerhand links liegen, um mehr Zeit mit der neuen Flamme ihres Vaters zu verbringen. Lisa sieht nun ihre Chance gekommen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (George Altman) Jane Levy (Tessa Altman) Carly Chaikin (Dalia Royce) Rex Lee (Mr. Wolfe) Allie Grant (Lisa Shay) Alan Tudyk (Noah Werner) Cheryl Hines (Dallas Royce) Originaltitel: Suburgatory Regie: Alex Hardcastle Drehbuch: Brian Rubenstein Kamera: Todd Dos Reis Musik: Jared Faber Altersempfehlung: ab 6