ATV 07:55 bis 08:45 Familienserie Gilmore Girls Mit Sack und Pack USA 2006 Stereo Merken Rory will gerade wieder bei Paris einziehen, als unerwartet Logan auftaucht, dicht gefolgt von Doyle, der sich mit Paris versöhnt. Auch Rory und Logan wollen es noch einmal miteinander versuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexis Bledel (Rory Gilmore) Edward Herrmann (Richard Gilmore) Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Keith Eisner Kamera: John C. Flinn III Musik: Sam Phillips

