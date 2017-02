NDR Info 20:30 bis 22:00 Sonstiges Redezeit Das Ringen um eine europäische Flüchtlingspolitik. Welchen Sinn machen Auffanglager in Nordafrika? Merken Thomas Oppermann, Fraktionschef der SPD, hat sich dafür ausgesprochen, Bootsflüchtlinge zurück nach Nordafrika zu bringen. Sie sollten dort in Auffanglager warten, bis die EU-Staaten über ihre Asylanträge entschieden haben. Damit unterstützt der SPD Politiker die Position des Bundesinnen-minister de Maizière von der CDU, und handelt sich viel Kritik auch aus den eigenen Reihen ein. Ist es vertretbar, geflüchtete Menschen in libysche oder tunesische Lager zu bringen? Sind nordafrikanische Staaten willens und in der Lage die Geflüchteten aufzunehmen? Lässt sich das Schlepperwesen so bekämpfen? Woran scheiterte eine gemeinsame Flüchtlingspolitik der EU-Staaten? Über diese und andere Fragen geht es im Themenabend auf NDR Info - mit einer extralangen Ausgabe der Redezeit von 20.30 bis 22.00 Uhr. In Google-Kalender eintragen