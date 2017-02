BonGusto 08:05 bis 08:30 Magazin One Night Stand Tel Aviv Merken Tel Aviv - die erfrischende Oase der Moderne im Land des Alten Testaments. Tel Aviv wirkt trotzdem unglaublich jung und hip. Die Stadt ist wie ein riesiger wuselnder Strand, an dem Kultur, Technologie und Kochkunst perfekt aufeinander treffen. Annie stürzt sich ins Vergnügen, erkundet Geheimtipps, und probiert von allen Köstlichkeiten. Eine Nacht prallvoll mit Allem - außer Schlaf! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Night Stand

