DR Kultur 00:05 bis 01:00 Sonstiges Feature Dating im Digitalzeitalter. Adelle Waldman über paarungswillige Hipster Merken Die Autorin Adelle Waldman hat die Männerperspektive ein­genommen und einen Roman über moderne Beziehungen und Beziehungsanbahnungen geschrieben. Schauplatz New York. Die Protagonisten stam­men aus der intellektuell-kreativen Szene, gut ausgebildet, leben häufig in prekären Verhält­nissen. Nathaniel P. ist einer von ihnen. Er ist erfolgreicher Autor und erscheint Frauen durchaus begehrenswert. Aber seine Dauerzweifel und die Unfähig­keit, sich festzulegen, lassen sein Liebesleben nicht zur Ruhe kommen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Sascha Tschorn, Laura Sundermann Regie: Claudia Kattanek