Anixe HD 10:30 bis 11:30 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Offene Wunden D 2000 "Mama ist tot!", liest Siegmar Ruschke eine Anzeige in der Zeitung. Unter der angegebenen Adresse findet er ein junges Mädchen in desolatem Zustand, das sich, aus Schmerz um den Verlust der Mutter, am ganzen Körper Wunden zugefügt hat - er bringt sie ins Krankenhaus. Siegmar behauptet, ein Freund der Mutter zu sein, doch das Mädchen kennt ihn nicht Schauspieler: Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Matthias Zahlbaum (Siegmar Ruschke) Birte Berg (Heidi Ruschke) Farina Jansen (Josephine) Stephanie Stumph (Kathleen Limbach) Carl Achleitner (Andreas Wachniak) Horst Weinheimer (Friedrich Junge) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Karin Hercher Drehbuch: Ingrid Föhr, Clemens Berger Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer