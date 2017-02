SWR 04:30 bis 05:55 Dokumentation Tückische Giganten Eisbergforschung in Kanada D 2008 Merken Zwischen 20.000 und 40.000 Eisberge "kalben" jedes Jahr von den Gletschern Grönlands. Rund ein Zehntel davon driftet alljährlich mit dem Labrador-Strom nach Süden und wird damit zur Gefahr für die internationale Schifffahrt. Die Titanic war das berühmteste Opfer der Eisriesen. Nach dieser Katastrophe wurde die International Ice Patrol gegründet, die seit nunmehr gut 90 Jahren die Eisberge im Nordatlantik beobachtet und die Schiffe warnt. Mit Satelliten können heute sogar Eisberge von nur acht Metern Größe aus dem All verfolgt werden. Bis heute weiß man wenig über das Verhalten der kalten Kolosse. Doch dieses Wissen ist nötig, da die Nordwest Passage zunehmend an Bedeutung gewinnt. Viele Wissenschaftler rechnen damit, dass der Weg durchs Eismeer im hohen Norden Kanadas ab 2030 oder 2050 während der Sommer weitgehend eisfrei und für die Handelsschifffahrt gut zu befahren sein wird. Doch das Tor zu diesem potentiell sehr lukrativen Seeweg bildet die "Iceberg Alley" vor Neufundland. Hier herrscht oft Nebel, und hier driften die meisten Eisberge. Das "Institute for Ocean Technology" in St. John's, Neufundland betreibt Grundlagenforschung über Eis und Eisberge: Im fast 100 Meter langen "Ice Tank" des Institutes zum Beispiel werden Modelle von Rettungsbooten wie Containerschiffen unterschiedlichen Wellen- und Eisbedingungen ausgesetzt. Manchmal bringen die Wissenschaftler in der Iceberg Alley sogar große Eisbrecher der kanadischen Küstenwache zum Zusammenstoß mit Eisbergen. Nur unter Realbedingungen können sie feststellen, wie sich das Eis der Eisberge tatsächlich bei Kollisionen verhält - dass es sich zum Beispiel unter hohem Druck wie fließender Brei verformt. In großartigen Landschaftspanoramen und seltenen Unterwasseraufnahmen dokumentiert der Film den Kampf der Menschen in Ostkanada gegen das Eis. Kulisse sind die oft von Packeis eingeschlossenen Inseln und Buchten an der rauen Nordküste Neufundlands. Im Winter und bis weit ins Frühjahr kämpfen hier große Eisbrecher gegen das schier übermächtige Packeis. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tückische Giganten

