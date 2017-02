ORF 3 00:20 bis 01:05 Dokumentation Mythos Geschichte Mätressen - Die geheime Macht der Frauen: Die Geliebte des Sultans D 2005 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der prächtige Sultanspalast von Istanbul - der Topkapi Serail - thront noch heute über dem Bosporus. In der Mitte des 16. Jahrhunderts ist er Zentrum des mächtigsten Reiches der Erde. Im Inneren befindet sich der Harem, der am strengsten bewachte Ort des Reiches, den von 800 afrikanischen Eunuchen abgesehen, nur ein Mann betreten darf: Sultan Süleyman der Prächtige. Hunderte schöner Frauen wurden Jahre lang dafür ausgebildet, um vom Sultan erwählt zu werden. Mit welcher seiner Frauen der mächtigste Herrscher seiner Zeit die Nacht verbringt, bestimmen jedoch strenge Regeln, gegen die selbst der Sultan nichts auszurichten vermag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mätressen - Die geheime Macht der Frauen