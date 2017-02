ORF 3 14:50 bis 15:40 Serien Die liebe Familie Beim Heurigen A 1980 Merken ORF III zeigt mehr als drei Jahrzehnte nach der Erstausstrahlung das legendäre Fernsehspiel um die Familie des pensionierten Wiener Sektionschefs Franz Lafite (Franz Stoss) und dessen Gattin Hilla (Hilde Krahl). Schauplatz waren in 384 Folgen von 1980 bis 1993 das Wohnzimmer, die Küche und der Eingangsbereich der Lafites, wo Gäste und Familienmitglieder zum samstäglichen Kaffeeplausch empfangen wurden: Schwiegertochter Elfi (Elfriede Ott), Sohn Ernst (Ernst Meister), Enkel Tommy (Thomas Wachauer), Enkelin Petra (Petra Liederer), Nicolin Kunz als älteste Tochter von Ernst und Elfi, Heinz (Heinz Marecek) zunächst als deren Verlobter danach Hausfreund, Lafite-Bruder Guido (Guido Wieland) und viele weitere bekannte österreichische Volksschauspieler. Die Rolle der Haushälterin Frau Sokol, die selten in das Wohnzimmer durfte und nur durch die Durchreiche aus der Küche am hofrätlichen Familiengeschehen teilnahm, spielte Erne Seder, die neben Eva Bakos auch die Drehbücher zur Serie schrieb. Die Serie, ein großbürgerlicher Gegenentwurf zu "Ein echter Wiener geht nicht unter", gilt zu Recht als eine Perle aus dem ORF Archiv. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Franz Stoss (der pensionierte Wiener Sektionschef Franz Lafite) Hilde Krah (Gattin Hilla) Elfriede Ott (Schwiegertochter Elfi) Ernst Meister (Sohn Ernst) Thomas Wachauer (Enkel Tommy) Petra Liederer (Enkelin Petra) Nicolin Kunz (älteste Tochter von Ernst und Elfi) Originaltitel: Die liebe Familie Regie: Sylvia Dönch Drehbuch: Eva Bakos