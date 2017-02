ORF 3 09:30 bis 10:00 Magazin Dober dan, Koro?ka A Stereo 16:9 Merken In dem Regionalmagazin dreht sich alles um die Welt der slowenischen Volksgruppe in Österreich. Mit den Bereichen Kultur, Gesellschaft und Sport werden Alltag und Leben der slowenischen Volksgruppe in Kärnten und der Steiermark vorgestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dober dan, Koro?ka

