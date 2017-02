ORF 1 01:05 bis 03:10 Drama Comedian Harmonists D, A 1997 Nach einer Vorlage von Jürgen Büscher und Hanno Huth Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Berlin, 1927: Sechs ehrgeizige junge Männer tun sich zusammen, um eine ganz eigene künstlerische Vision zu verfolgen. Mit Disziplin und harter Arbeit eignen sie sich ein Repertoire mitreißender A-cappella-Nummern an, mit Texten in einer Bandbreite von sentimental bis vollkommen albern. Schon bald ernten sie nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland großen Erfolg. Ihr Leben wird ein einziges großes Fest, mit Frauen, Autos und jedem erdenklichen Luxus. Aber während sie die politischen Entwicklungen ignorieren, hat das NS-Regime sie im Blick. Drei der sechs Harmonists sind Juden und somit für die Nationalsozialisten nicht hinnehmbar: Die Gruppe wird zur Auflösung gezwungen. Was als eine der schönsten Erfolgsgeschichten der wilden Zwanziger begann, wird von einer barbarischen Ideologie zerstört. Die Nazis markieren das Ende der Comedian Harmonists, aber ihre Stimmen klingen weiter - Der für das Szenenbild verantwortliche Rolf Zehetbauer ("Das Boot", "Die unendliche Geschichte", Oscar-Auszeichnung für "Cabaret") ließ die 20er und 30er Jahre detailgetreu wieder auferstehen. Gedreht wurde an Originalschauplätzen in Wien, München, Berlin, Stuttgart und Prag. Zur Authentizität trägt auch die Musik bei: Bei allen im Film verwendeten Liedern handelt es sich um digital bearbeitete Originalaufnahmen der Comedian Harmonists. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Becker (Robert Biberti) Heino Ferch (Roman Cycowski) Ulrich Noethen (Harry Frommermann) Heinrich Schafmeister (Erich Abraham Collin) Max Tidof (Ari Leschnikoff) Kai Wiesinger (Erwin Bootz) Katja Riemann (Mary Cycowski) Originaltitel: Comedian Harmonists Regie: Joseph Vilsmaier Drehbuch: Jürgen Egger, Klaus Richter Kamera: Joseph Vilsmaier, Peter von Haller, Jörg Widmer Musik: Harald Kloser Altersempfehlung: ab 6