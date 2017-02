ORF 1 00:15 bis 01:05 Sonstiges Shameless Die Wunderheilung USA 2013 Stereo 16:9 Merken Fiona lebt sich in ihrem Job gut ein und versteht sich auch mit ihrem neuen Chef sehr gut. Inzwischen beschließt Jimmy sein Medizinstudium zu beenden. Ihm fehlt nur noch ein Jahr bis zum Abschluss, dazu müsste er allerdings nach Michigan gehen. Fiona hat er von seinen Plänen noch nichts erzählt. Währenddessen liegt Karen im Koma und Lip ist davon schwer getroffen. Und Frank genießt seinen Status in der Bewegung im Kampf für die Gleichstellung Homosexueller, bis es zu einem Zwischenfall kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William H. Macy (Frank Gallagher) Emmy Rossum (Fiona Gallagher) Ethan Cutkosky (Carl Gallagher) Jeremy Allen White (Lip Gallagher) Cameron Monaghan (Ian Gallagher) Joan Cusack (Sheila Jackson) Justin Chatwin (Jimmy) Originaltitel: Shameless Regie: Gary B. Goldman Drehbuch: John Wells, Paul Abbott, Mike O'Malley Kamera: Kevin McKnight Altersempfehlung: ab 12