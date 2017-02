ORF 1 06:25 bis 06:50 Trickserie Biene Maja Ganz feine Leute D, J 1975-1979 Merken Auf der Wiese wird überall furchtbar viel gezankt und geschimpft. Eines Tages kommt eine Fliegenfamilie vorbei, die sehr gute Manieren hat. Die beiden Kinder haben lahme Flügel. Die Eltern bitten Maja und Alexander, auf der Wiese zu bleiben, bis die Flügel wieder geheilt sind. So können sich alle Insekten an dem guten Benehmen der Fliegenfamilie in der Zeit ein Beispiel nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Scarlett Lubowski (Maja) Eberhard Storeck (Willie) Bruno W. Pantel (Puck) Manfred Lichtenfeld (Flip) Helga Anders (Harald) Tilly Breidenbach (Thekla) Originaltitel: Maya the Bee Regie: Marty Murphy Drehbuch: Waldemar Bonsels Musik: Karel Svoboda, Karel Gott

