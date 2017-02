Schweiz 2 00:30 bis 02:25 Thriller A Most Violent Year USA, VAE 2014 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken New York, 1981: Einwanderer Abel Morales (Oscar Isaac) lebt den amerikanischen Traum. Er arbeitet hart und kommt durch den Mafiavater seiner Frau Anna (Jessica Chastain) an die kleine Heizölbude Standard Heating Oil Co. Nun möchte er die Firma auf Expansionskurs bringen. Dafür will er sich ein altes Fabrikgelände am Hafen in Brooklyn sichern. Mit Andrew Walsh (Albert Brooks), dem Rechtsbeistand seiner Firma, kauft Abel dem jüdischen Textilmogul Joseph Mendelsohn (Jerry Adler) das Grundstück ab. Er zahlt 40 Prozent der Summe in bar, die er zu verlieren droht, sollte es ihm nicht gelingen, den Rest binnen 30 Tagen zu begleichen. Nur ist dies leichter gesagt als getan, denn zum einen sitzt ihm Staatsanwalt Lawrence (David Oyelowo) mit einer Reihe von Anklagen im Nacken, zum anderen werden Abels Heizöltransporter seit einigen Wochen am helllichten Tage überfallen. Verantwortlich kann dafür im Grunde nur die Konkurrenz sein. Eigentlich könnte Abel, indem er sich seiner Kontakte in die Unterwelt bedient, die Sache schnell für sich entscheiden. Doch der Neuunternehmer hat sich in den Kopf gesetzt, seine Geschäfte legal, mit Anstand und unter strikter Achtung des Gesetzes abzuwickeln. Ein fast unmögliches Unterfangen in einer Stadt, die 1981 das gewalttätigste Jahr ihrer Geschichte überhaupt erlebt. Unter seinen Tankwagenfahrern regiert die Angst, und als dann einer der Angestellten bei einem Überfall mit einer Pistole zurückschiesst, droht Abel und seiner Familie der jähe Absturz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oscar Isaac (Abel Morales) Jessica Chastain (Anna Morales) David Oyelowo (Lawrence) Alessandro Nivola (Peter Forente) Albert Brooks (Andrew Walsh) Elyes Gabel (Julian) Catalina Sandino Moreno (Luisa) Originaltitel: A Most Violent Year Regie: J.C. Chandor Drehbuch: J.C. Chandor Kamera: Bradford Young, Robert Levi Musik: Alex Ebert Altersempfehlung: ab 12