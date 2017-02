Schweiz 2 20:10 bis 22:00 Komödie You Again - Du schon wieder USA 2010 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eben hat die Werberin Marni (Kristen Bell) einen weiteren Karrieresprung geschafft, da wird sie von ihrer traurigen Vergangenheit eingeholt. Erst auf dem Weg zur Hochzeit ihres geliebten Bruders Will erfährt sie von ihrer Mutter Gail (Jamie Lee Curtis), wer dessen Braut ist: ausgerechnet Joanne (Odette Yustman). Diese war auf der Highschool die Anführerin der Clique, die Marni das Leben zur Hölle gemacht hat. Mit ihren Pickeln, ihrer Zahnspange und ihrer Ungeschicklichkeit war Marni das perfekte Opfer ihrer durchgestylten Widersacherin. Die Erinnerung an diese Zeit schmerzt noch immer. Als Marni jetzt Joanne als strahlende Braut im Kreis ihrer Familie sitzen sieht, brennen ihre Sicherungen durch. Statt dem Rat ihrer Mutter zu folgen, die Vergangenheit ruhen zu lassen, ist sie wild entschlossen, Joanne - die sich hier als Musterschülerin präsentiert - die Maske vom Gesicht zu reissen. Während die rührige Hochzeitsplanerin (Kristin Chenowith) Familienmitglieder und Gäste auf die Feier vorbereitet, steht auch Gail eine böse Überraschung ins Haus. Joannes reiche Tante Ramona (Sigourney Weaver), die grosszügig die hohen Kosten für die Hochzeitsfeier übernommen hat, entpuppt sich als Gails beste Freundin aus Highschool-Zeiten. Doch auch Gail und Ramona haben sich nach dem Schulabschlussball damals im Streit getrennt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristen Bell (Marni) Jamie Lee Curtis (Gail) Sigourney Weaver (Tante Ramona) Odette Yustman (Joanna) Betty White (Oma Bunny) Kristin Chenoweth (Georgia) Victor Garber (Mark) Originaltitel: You Again Regie: Andy Fickman Drehbuch: Moe Jelline Kamera: David Hennings Musik: Nathan Wang