ORF 2 04:35 bis 05:35 Magazin heute leben Flüchtlingspfarrer A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Alexander Jagsch und Doris Hindinger zu Gast im Studio: Am 4. Februar hatte ihr Erfolgsstück "Szenenwechsel" Wienpremiere - dabei werden die berühmtesten Liebesszenen Hollywoods auf Korn genommen. Im "heute leben"-Studio erzählen die beiden Schauspieler, die nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben ein Paar sind, über die gemeinsame Arbeit am Theater. Flüchtlingspfarrer: Es gibt Menschen, die packen Probleme einfach an - ohne lange Für und Wider abzuwägen. Der Linzer Pfarrer Franz Zeiger nahm vor eineinhalb Jahren kurzerhand elf syrische Burschen in seinem Pfarrhof auf und lebt seither mit ihnen unter einem Dach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Pirchner Gäste: Gäste: Alexander Jagsch (Schauspieler), Doris Hindinger (Schauspielerin) Originaltitel: heute leben

