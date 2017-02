ORF 2 03:20 bis 04:15 Talkshow Die Barbara Karlich Show Der moderne Mann: Überfordert und verweichlicht A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Eine Folge der Barbara Karlich Show, in der nicht nur Männer mit Frauen, sondern auch Männer untereinander darüber diskutieren, was den modernen Mann' eigentlich ausmacht. Sind viele Männer heutzutage tatsächlich überfordert, wenn von ihnen dasselbe erwartet wird, wie von berufstätigen Frauen auch - nämlich, dass sie sich um die Partnerin, die Kinder und den Haushalt ebenfalls kümmern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Barbara-Karlich-Show

