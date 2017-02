ORF 2 12:35 bis 13:00 Magazin Newton Pinguine in Sicht und hautnah A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Pinguine in Sicht und hautnah - auf Kreuzfahrt und Forschungsreise in der Antarktis unterwegs.Am südlichsten Kontinent unseres Planeten hat es derzeit die gleichen Temperaturen wie in unseren Breitengraden. Die Folge des fortschreitenden Klimawandels: Das Eis der Antarktis schmilzt und gefährdet dadurch den Bestand verschiedener Pinguinarten. Britische Zoologen haben ein Pinguin-Monitoring-Projekt gestartet und überwachen mit Kameras die zahlreichen Brutpätze der Tiere. Um die aufgenommenen Videos einzusammeln, fahren die Forscher mit einem Kreuzfahrtschiff mit, wovon auch die Ökotouristen profitieren. Ein Landausflug zu einer Forschungsstation, in der vor einigen Jahrzehnten Wissenschaftsgeschichte geschrieben worden ist, ist ein Höhepunkt der Reise.NEWTON zeigt die spannende Reise ans andere Ende der Welt und ist bei der hautnahen Begegnung Mensch-Pinguin dabei.Ein Film von Victoria GillDeutsche Bearbeitung: Michaela Taleb In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthias Euba Originaltitel: Newton

