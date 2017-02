Schweiz 1 00:00 bis 01:00 Talkshow nachtwach Telefon-Talk mit Barbara Bürer Mein Bett CH 2017 Stereo Live HDTV Merken Für die einen ist das Bett der Inbegriff von Bequemlichkeit und Wohlbehagen. Andere verbinden mit ihrem Bett weniger angenehme Assoziationen. Im Telefon-Talk "nachtwach" erzählt das Publikum Bettgeschichten ganz unterschiedlicher Art: von Pritschen im Gefängnis, schmalen Betten im damaligen Kinderheim, Kartonschachteln unter der Brücke und Spitalbetten, die auch tagsüber Menschen an sich fesseln. Wo steht oder stand das Bett, mit dem besondere Erinnerungen und Gefühle verbunden sind? Schon vor der Livesendung kann die Redaktion über nachtwach@srf.ch kontaktiert werden - und am Dienstag, 7. Februar 2017, ab 23 Uhr unter der Gratistelefonnummer 0800 00 22 20. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: nachtwach