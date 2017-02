Schweiz 1 15:00 bis 16:35 Liebesfilm Katie Fforde - Diagnose Liebe D 2012 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die junge Pflegerin Madison zieht ins malerische Hudson Valley bei New York, um sich der Pflege der wohlhabende Hausherrin Olivia Grant anzunehmen. Madison gelingt es nur mit viel Fleiss und Mühe, das Vertrauen der eigensinnigen älteren Dame zu gewinnen. Mit ihrem Humor und ihrem scharfen Verstand passt sie sich schnell an die lebhafte Familie Grant an - und zieht die Aufmerksamkeit des attraktiven Schwiegersohns John auf sich. Doch gerade als es zwischen den beiden funkt, droht ein lange gehütetes Familiengeheimnis die junge Liebe zu zerstören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fiona Coors (Madison Carter) Günther Maria Halmer (Dr. Harold Meyen) Maresa Hörbiger (Olivia Grant) Thomas Unger (John Walker) Sophie Wepper (Emma Simon) Melanie Blocksdorf (Jessy) Rene David Ifrah (Philipp Anderson) Originaltitel: Katie Fforde - Diagnose Liebe Regie: Helmut Metzger Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Meinolf Schmitz Musik: Jens Fischer