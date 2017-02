Schweiz 1 12:15 bis 12:45 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Sarganserland - Tag 1 - Restaurant Alte Sektion, Flumserberg CH 2016 Stereo HDTV Merken Den Restaurantbetrieb gibt es in der Alten Sektion erst seit letztem Jahr. Das Restaurant hat den Look einer gemütlichen Skihütte. Gastgeber Andy Steiner ist besonders auf die Einrichtung stolz, die durch viel Holz und eine entsprechend warme Atmosphäre besticht. Ein weiteres Highlight ist der Stammtisch, welchen man nach Bedarf in einen Billardtisch umwandeln kann. Die wunderschöne Lage auf 1300 Metern über Meer ist ein weiterer Pluspunkt. Stammgast Milly mag die käselastigen Speisen ebenso wie die anderen Schweizer Spezialitäten, welche die Küche zu bieten hat. Die Toplage an der Skipiste ist sehr vorteilhaft, und so kehrt Milly jeweils nach einer Schlittenfahrt mit ihren Grosskindern in der Alten Sektion ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz

