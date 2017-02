ORF 2 21:05 bis 22:00 Politik Report Doskozils Strategie / Schul-Fusionen / Umweltproblem Heiz A 2017 Stereo 16:9 Merken - Doskozils Strategie: Seit knapp einem Jahr steht der frühere burgenländische Polizeidirektor Hans Peter Doskozil an der Spitze des Verteidigungsresorts. Flüchtlingskrise und Terrorbedrohungen hat er perfekt genutzt, um mehr Geld für das Bundesheer zu bekommen.- Live zu Gast im Studio ist Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil, SPÖ.- Schul-Fusionen: Das Schulautonomie-Paket der Regierung soll Schulen mehr Entscheidungsmöglichkeiten bieten, bis hin zur Idee, dass sich mehrere Schulen zu einem "Cluster" mit gemeinsamer Verwaltung zusammenschließen können, um Ressourcen besser zu nützen.- Umweltproblem Heizen: Der kalte Winter belastet die Umwelt. Je mehr geheizt werden muss, desto höher ist auch der Ausstoß von Feinstaub und CO2.- Bürgermeisterinnen gesucht: Bürgermeisterinnen sind in Österreich nach wie vor die große Ausnahme. In nur 155 von 2.100 Gemeinden steht eine Frau an der Spitze, im Burgenland sind es sogar nur elf von 171. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Hans Peter Doskozil (SPÖ, Verteidigungsminister) Originaltitel: Report