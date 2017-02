ORF 2 11:05 bis 11:55 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2627 D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Melli versucht vergeblich, Kontakt mit ihrer Mutter Gerti aufzunehmen. Als André beim Golfen beinahe eine unbekannte Dame mit dem Ball trifft, ahnen Melli und er nicht, dass es sich dabei um Mellis Mutter handelt. Als Alfons später auf seine Jugendliebe Gerti trifft, erfährt er, dass sie angeblich wegen schlechter Schwingungen einem Treffen mit Melli ausgewichen ist. Insgeheim befürchtet sie, von Melli als treulose Mutter abgelehnt zu werden. und macht kurz vor einer zweiten Begegnung mit ihrer Tochter einen Rückzieher. Nils streitet ab, mit Natascha geschlafen zu haben und behauptet, Natascha habe den Ohrring beim Pokern in der Wohnung verloren. Gemeinsam schaffen Natascha und er es, Charlotte die Wahrheit zu verschweigen. Charlotte trauert am Grab von Julius darum, in ihm den einzig treuen Partner in ihrem Leben verloren zu haben. Clara will William beistehen und bleibt zuversichtlich, was dessen Verletzung angeht. Eine E-Mail sorgt jedoch für neue Unsicherheit bei den beiden: Ein Freund berichtet, dass er nach einer ähnlichen Entzündung ein steifes Knie bekommen hat. Saskia lehnt Werners Angebot, Friedrich gegen Geld zu verführen, empört ab. Doch aufgrund ihrer Geldsorgen kommt sie schließlich auf das Angebot zurück. Aufgewühlt berichtet David Beatrice, dass Tina ihm gestanden hat, dass er der Vater von ihrem Baby ist. Beatrice rät ihm, Tina erst einmal in Ruhe zu lassen. In 2627 kommt Beatrice Richter als Gerti Schönfeld an den "Fürstenhof". Die spirituell angehauchte, egozentrische und attraktive Gerti ist die leibliche Mutter von Melli und musste ihr Kind gleich nach der Geburt weggeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Michael N. Kühl (David Hofer) Louisa von Spies (Desirée Lechner) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Felix Bärwald, Steffen Nowak Drehbuch: Silke Nikowski, Thomas Kubisch