Servus TV 22:15 bis 00:05 Drama Belle de Jour - Schöne des Tages F, I 1967 Nach dem Roman von Joseph Kessel Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die junge Séverine (Catherine Deneuve) führt ein normales, bürgerliches Leben. Sie ist mit dem Arzt Pierre (Jean Sorel) verheiratet, doch die Ehe erlaubt es Séverine nicht, ihre sexuellen Fantasien auszuleben. Durch Henri (Michel Piccoli), einem Bekannten ihres Mannes, erfährt sie die Anschrift eines Bordells. Séverine beschließt dort, unter dem Namen "Belle de Jour", nachmittags als Prostituierte zu arbeiten. Vor allem an sadomasochistischen Praktiken findet sie Gefallen. Doch als einer ihrer Kunden, der Gangster Marcel (Pierre Clementi), sich in Séverine verliebt, sind ihr Doppelleben und somit auch ihre Ehe in Gefahr. Die Eifersuchtsanfälle Marcels nehmen an Schärfe zu, und Séverine befürchtet das Schlimmste. Das Christentum und die Werte des Bürgertums, die Liebe und die "Institution Ehe" immer wieder in Frage stellen, Tabus brechen und mit Bildern schockieren das beabsichtigte der streng katholisch erzogene Luis Bunuel mit jedem seiner Werke, so auch in "Belle de Jour". Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Joseph Kessel, den Jean-Claude Carrière gemeinsam mit Bunuel zu einem Drehbuch umgearbeitet hat. Carrière ist gewissermaßen der Stammautor von Bunuel, er hat auch die Bücher von "Die Milchstraße", "Der diskrete Charme der Bourgeoisie" und "Das Gespenst der Freiheit" verfasst. Grandios die Interpretation von Catharine Deneuve als Séverine, die "Belle de Jour", hervorragend auch Michel Piccoli (Henri) und Jean Saurel (der Ehemann Pierre) in Nebenrollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Deneuve (Séverine Serizy / Belle de Jour) Jean Sorel (Pierre Serizy) Michel Piccoli (Henri Husson) Geneviève Page (Madame Anais) Pierre Clémenti (Marcel) Françoise Fabian (Charlotte) Macha Méril (Renee) Originaltitel: Belle de jour Regie: Luis Buñuel Drehbuch: Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière Kamera: Sacha Vierny Altersempfehlung: ab 18