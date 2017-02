Servus TV 20:15 bis 21:55 Komödie Robot & Frank - Zwei diebische Komplizen USA 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Niemand vermutet, welche Vergangenheit sich hinter dem unbeholfen wirkenden Alleingänger Frank (Frank Langella) verbirgt. Denn früher war der missmutige Rentner ein gefürchteter Juwelendieb. Inzwischen leidet er an Anfällen von Demenz und schlägt sich mehr schlecht als recht durchs Leben. Seine einzige Freude sind Besuche in der Bücherei, wo er die attraktive Bibliothekarin Jennifer (Susan Sarandon) trifft. Franks Kinder, vor allem Tochter Madison (Liv Tyler), sind besorgt um ihren Vater. Sie beschließen, ihm einen Pflegeroboter namens "Robot" zur Seite zu stellen. Zunächst kann Frank mit dem neuen Hausgenossen nichts anfangen, doch mit der Zeit entwickelt sich zwischen Mensch und Maschine eine innige Freundschaft. Durch den humanoiden Roboter entdeckt Frank seine alte Liebe wieder, und bekommt Lust auf neue Raubzüge. Nur ist Frank jetzt nicht mehr allein unterwegs, sondern hat mit Robot einen treuen, zuverlässigen Komplizen gefunden. In einer nahen, aber sicher nicht unwahrscheinlichen Zukunft spielt "Robert & Frank Zwei diebische Komplizen". Der ungewöhnliche Debütfilm von Jake Schreier ist eine Mischung aus Tragikomödie, Science-Fiction und Gangsterfilm, der so schwierige Themen wie Altern und Demenz, Einsamkeit und Kommunikationslosigkeit auf unterhaltsame, ironische Weise verarbeitet. Die Titelfigur Frank wird hervorragend dargestellt von Frank Langella, zudem wirken mit Liv Tyler und Susan Sarandon. Den zweiten Protagonisten, den rührenden Robot, hat ein Unternehmen aus Los Angeles entworfen, das auch die Kostüme der bekannten französischen Band "Daft Punk" gestaltet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Langella (Frank) James Marsden (Hunter) Susan Sarandon (Jennifer) Liv Tyler (Madison) Jeremy Strong (Jake) Jeremy Sisto (Sheriff Rowlings) Bonnie Bentley (Ava) Sprecher: Peter Sarsgaard (Frank) Originaltitel: Robot & Frank Regie: Jake Schreier Drehbuch: Christopher D. Ford Kamera: Matthew J. Lloyd Musik: Francis and the Lights