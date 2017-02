Nick 02:10 bis 02:30 Jugendserie Zoey 101 Folge: 55 Allein an der PCA USA 2008 Merken In den Herbstferien wollen Zoey und Co. mit Coco zum Zelten fahren. Das klappt aber leider nicht, weil Coco mal wieder Ärger mit ihrem Freund hat. So bleiben die Freunde einfach an der Schule und amüsieren sich, so gut es geht. Der Spaß findet ein jähes Ende, als Rektor Rivers eines Morgens seinen zerstörten Golfpokal findet. Er verdächtigt Logan und Michael, für den Vandalismus verantwortlich zu sein, und die beiden bekommen Hausarrest. Die Mädchen begeben sich auf die Suche nach dem wahren Täter... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Victoria Justice (Lola Martinez) Christopher Massey (Michael Barret) Erin Sanders (Quinn Pensky) Matthew Underwood (Logan Reese) Rico E. Anderson (PCA Security Guard) Originaltitel: Zoey 101 Regie: David Kendall Drehbuch: Ethan Banville Musik: Michael Corcoran