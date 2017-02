Nick 21:30 bis 22:00 Jugendserie Zoey 101 Chase und der Geburtstag USA 2007 Merken Chase' Geburtstag steht an. Er will aber nicht feiern, weil er für die Schule einen Bericht fertig schreiben muss. Seine Freunde planen trotzdem eine Überraschungsparty für ihn. Zoey möchte Chase ein ganz besonderes Geschenk machen und lädt seine Großmutter ein - die aber wegen einer Erkältung absagen muss. Kurz darauf stellt sich tragischerweise heraus, dass es mehr als nur eine einfache Erkältung war... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Sean Flynn (Chase Matthews) Victoria Justice (Lola Martinez) Christopher Massey (Michael Barret) Erin Sanders (Quinn Pensky) Matthew Underwood (Logan Reese) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Michael Grossman Drehbuch: Dan Schneider, Ethan Banville, Arthur Gradstein Kamera: Mike Spodnik