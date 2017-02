Nick 20:10 bis 20:35 Serien Ride - mit Herz und Huf Zurück im Sattel USA 2016 Merken Kit ist sauer auf Will und will nichts mehr von ihm wissen. Auch wenn die ganze Jungstruppe den Plan mit den Guys ausgeheckt hat, geht Will als einziger zu Lady Covington und nimmt die Schuld auf sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana Boden (Elaine Whilshire) Sara Botsford (Lady Covington) Oliver Dench (Will Palmerston) Mirsa Duka (Peaches) Jonny Gray (Josh Luders) Natalie Lisinska (Sally Warrington) Manuel Pacific (Nav Andrada) Originaltitel: Ride Regie: Tim Hopewell Musik: Edward Zaski