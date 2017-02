Nick 12:25 bis 12:55 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Ananas-Koller / Die Abfallgrotte USA 1999 Merken Ananas-Koller: Während draußen ein Sturm tost, macht SpongeBob es sich im sicheren Haus gemütlich doch nicht nur sich, sondern auch Patrick und Thaddäus. Doch letzterer teilt einmal mehr nicht den Sinn seiner Nachbarn für Spiel und Spaß, so dass es zu allerlei Missverständnissen kommt... Die Abfallgrotte: Beim Versuch mittels Tiefbohrungen an die Krabbenburger-Geheimformel zu gelangen, entdeckt Plankton eine unterirdische Grotte von überirdischer Schönheit und macht sie flugs zur Touristenattraktion. Dies lässt Mr. Krabs natürlich nicht so einfach auf sich sitzen, und bald entwickelt sich ein unseliger Bohr-Wettbewerb... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Altersempfehlung: ab 6

