Nick 09:15 bis 09:40 Trickserie Cosmo und Wanda Timmys Radioshow / Die Spezial-Überraschung USA, CDN Merken Alle Eltern in Dimmsdale lassen sich von Vickys Radiowerbung täuschen und überlassen ihr ihre Kinder während der Sommerferien. // Timmy wird nach Yugopotamia gerufen, um den Planeten vor Aliens zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Butch Hartman Altersempfehlung: ab 6

