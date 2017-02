Nick 07:45 bis 08:10 Trickserie Dora and Friends Das Fußball-Rezept USA 2016 Merken Alanas Fußballspiel wird verschoben. Es soll nun zur gleichen Zeit wie ihre Back-Show stattfinden. Dora hilft Alana dabei, beide Veranstaltungen zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dora and Friends: Into the City! Drehbuch: Carin Greenberg

