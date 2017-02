Nick 06:25 bis 06:50 Trickserie Shimmer und Shine Shimmers Schminktisch / Die Eis-Dschinni USA 2016 Merken Irgendwas stimmt mit Shimmers Schminktisch nicht. Alles, was sie dort hinein tut, verschwindet. Als Tala rein springt und verschwindet, springen Shimmer, Shine und Leah hinterher. Sie finden schnell raus, dass sie Tala vor der habgierige Zauberin Zeta retten müssen und brechen den Zauber, mit dem sie Shimmers Schminktisch belegt hat. // Shimmer, Shine und Leah entdecken eine Eis-Dschinni, die eine wunderschöne Eis-Juwel-Kette um ihren Hals trägt. Die Eis-Juwel-Kette verleiht ihr die Kraft, eisige Temperaturen zu, wo immer sie auch hingeht. Als Zeta ihr die Kette stiehlt, müssen Shimmer, Shine und Leah sie zurückholen, bevor die Eis-Dschinni überhitzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shimmer and Shine Regie: Matt Engstrom, Dave Knott, Enrico Santana Musik: Joleen Belle, Joachim Svare, Bobby Tahouri

