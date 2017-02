RTL II 14:55 bis 15:55 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Verzockt! D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken David (24) ist völlig fertig, als ihn sein Vermieter Alf (45) aus der Wohnung wirft, weil er seit Monaten keine Miete bezahlt hat. Davids Schwester Mia (27) bietet ihm an, dass er ab jetzt bei ihr wohnen kann. Er verrät ihr aber nicht, was sonst noch passiert ist: Er hat 5.000 Euro Schulden bei seinem Kumpel Spike (23), zwischen ihm und seiner Freundin Jana ist Schluss und David hat wegen Diebstahl seine Ausbildungsstelle in der Kfz-Werkstatt verloren. Schließlich stellt sich auch noch heraus: Die 5.000 Euro sind Spielschulden. Mia will einen Kredit aufnehmen, damit ihr Bruder das Geld zurückzahlt, erwartet aber, dass der eine Sucht-Therapie macht. Doch es kommt noch schlimmer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...