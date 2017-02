RTL II 08:50 bis 10:55 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Demi (25) und Mandy (34) die Familien D 2013 16:9 HDTV Live TV Merken Mara und ihre Familie führen ein luxuriöses Leben. Dieses ist allerdings auch hart erarbeitet. Die 45-Jährige schmeißt nämlich nicht nur den Haushalt, sondern auch das eigene Kosmetikstudio. Unterstützung bekommt sie von Schwiegertochter und Nageldesignerin Demi (25). Milan (50) ist selbständiger Malermeister und schuftet genauso viel wie seine Angebetete. Darum hilft Sohnemann Olli (24) mit, sofern er gerade Zeit hat. Obwohl alle viel arbeiten, ist der Familienzusammenhalt groß und man trifft sich zum gemeinsamen Essen so oft es geht. Lediglich Mops Boss (7) muss für das süße Leben nichts tun. Mandy (34) und ihr Lebensgefährte Lothar (57) hingegen leiden unter den fehlenden finanziellen Möglichkeiten. Mandys vier Kinder Philip (10), Bradly (7), Marlon (6) und Melissa (1) nehmen ihre gesamte Aufmerksamkeit in Anspruch und sie befindet sich quasi in "Dauerelternzeit". Vier Kinder und ein Haushalt sind eine enorme Doppelbelastung, weshalb Lothar auf einen Job verzichtet und stattdessen als Hausmann einspringt. Eigentlich eine gute Idee, leider erfüllt der gelernte Sanitärinstallateur seine Vorsätze mitzuhelfen nicht aber zu Mandys Zufriedenheit. Das soll der Frauentausch nun ändern. Nun wagen das schwäbische Multitalent Mara und die Vierfach-Mutter Mandy aus Sachsen das Experiment "Frauentausch". Kann Mara Lothar motivieren, sie im Haushalt und mit den vier Kindern zu unterstützen? Und wie wird es Mandy im schwäbischen Luxus ergehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

