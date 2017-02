N24 Doku 13:25 bis 14:15 Magazin Welt der Wunder Unterwegs im Muldenkipper: Wie funktioniert der Eisenerzabbau? Unterwegs im Muldenkipper: Wie funktioniert der Eisenerzabbau? / Welt der Wunder / hat die Muldenkipper-Fahrer in der Mine besucht. Außerdem: Perfekte Alien-Welt - könnte auf dem Exoplaneten / Gliese 581 c / Leben existieren? Wie bekommt man einen Marder unter Kontrolle? Und: Echte Glückspilze - gibt es sie wirklich? D 2015 Merken Im östlichen Amazonasgebiet Brasiliens liegt eine riesige Eisenerzmine. Hier befördern Muldenkipper das Gestein von den Baggern zu den Förderbändern. Die Arbeit mit den riesigen Fahrzeugen ist allerdings keine leichte Aufgabe. "Welt der Wunder" hat die Muldenkipper-Fahrer in der Mine besucht. Außerdem: Perfekte Alien-Welt - könnte auf dem Exoplaneten "Gliese 581 c" Leben existieren? Wie bekommt man einen Marder unter Kontrolle? Und: Echte Glückspilze - gibt es sie wirklich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder