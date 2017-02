N24 Doku 11:50 bis 12:45 Dokumentation Schwarze Löcher - Eine Zeitreise ins Universum USA 2008 Merken Sie gehören zu den faszinierendsten Erscheinungen im All: Schwarze Löcher. Aufgrund ihrer puren Masse schlucken sie einfach alles - sogar Licht. (Astro-)Physiker zeigen, wie sie die Geheimnisse der dunklen Giganten entschlüsseln. In außergewöhnlichen Bildern verfolgt die Dokumentation den Lebenszyklus dieser rätselhaften Objekte: Welche gewaltigen Kräfte wirken bei der Entstehung Schwarzer Löcher? Wie wachsen diese kosmischen Monster heran? Und welches Schicksal erwartet sie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Monster Black Hole

