N24 Doku 09:20 bis 10:00 Magazin Welt der Wunder Bayerische Vulkane: Könnte es eines Tages auch in Deutschland zum Ausbruch kommen? Bayerische Vulkane: Könnte es eines Tages auch in Deutschland zum Ausbruch kommen? D 2015 Merken Naturkatastrophen, so denkt man in Deutschland, passieren anderswo. Doch entlang der deutsch-tschechischen Grenze haben Geologen Bodenunregelmäßigkeiten entdeckt, aus denen merkwürdige Gase treten und alles Leben rundum vernichten. Die Forscher vermuten: Tief unter der Erde brodelt hier ein Vulkan. Außerdem: Wunder der Technik - wie werden Mikroskope hergestellt? Und: Allesfresser Mensch - warum essen wir bestimmte Fleischsorten und andere nicht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder

