N24 Doku 07:50 bis 08:35 Dokumentation Im Innersten des Universums: Asteroiden GB 2014 Merken Dass das Ende der Dinosaurier durch einen verheerenden Asteroideneinschlag eingeläutet wurde, gehört längst zum Allgemeinwissen. Nichtsdestotrotz fühlen wir uns vor weiteren Einschlägen solcher kosmischen Riesengeschosse auf unserem Planeten relativ sicher. Dabei hat 2013 ein vergleichsweise kleiner Meteor in Russland erst gezeigt, wie hilflos wir Gefahren aus dem All ausgeliefert sind. Die N24-Dokumentation stellt führenden Wissenschaftlern die Frage: Wie sicher sind wir wirklich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric Loren (Narrator) Hakeem Oluseyi (Himself, Astrophysicist) Originaltitel: Strip the Cosmos Regie: Johnny Shipley Musik: Alasdair Reid

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 398 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 158 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 158 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 158 Min.